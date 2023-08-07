Объявлена символическая сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим футболистом 3-го тура чемпионата России признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (3:2). Интересно, что в сборную тура попали четыре игрока «Урала», по два футболиста из «Динамо», ЦСКА и «Крыльев Советов», а также один представитель «Спартака».

Фото: Скриншот с сайта WhoScored

Сборная 3-го тура РПЛ: Антон Шунин («Динамо»), Кики («Урал»), Георгий Джикия («Спартак»), Силвие Бегич («Урал»), Мингиян Бевеев («Урал»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Андрей Егорычев («Урал»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Фёдор Чалов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).