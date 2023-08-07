Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлена символическая сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
Комментарии

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим футболистом 3-го тура чемпионата России признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который оформил дубль в матче с «Зенитом» (3:2). Интересно, что в сборную тура попали четыре игрока «Урала», по два футболиста из «Динамо», ЦСКА и «Крыльев Советов», а также один представитель «Спартака».

Фото: Скриншот с сайта WhoScored

Сборная 3-го тура РПЛ: Антон Шунин («Динамо»), Кики («Урал»), Георгий Джикия («Спартак»), Силвие Бегич («Урал»), Мингиян Бевеев («Урал»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Андрей Егорычев («Урал»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Фёдор Чалов (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Материалы по теме
Воспитанник «Спартака» уехал за границу, ЦСКА купил звезду из Азии. Трансферы недели в РПЛ
Воспитанник «Спартака» уехал за границу, ЦСКА купил звезду из Азии. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023