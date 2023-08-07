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Стали известны результаты жеребьёвки последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьёвки последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 7 августа, была проведена жеребьёвка последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2023/2024.

Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги.

Возможные пары четвёртого отборочного этапа:

Путь чемпионов

«Слован»/«Маккаби» (Хайфа) — «Янг Бойз»

«Антверпен» — АЕК/«Динамо» (Загреб)

«Ракув»/«Арис» — «Копенгаген»/«Спарта»

«КИ Клаксвик»/«Мольде» — «Олимпия»/«Галатасарай»

Путь лиги

«Рейнджерс»/«Серветт» — ПСВ/«Штурм»

«Брага»/«Бачка-Топола» — «Панатинаикос»/ «Марсель»

По итогам прошлого сезона победителем главного европейского клубного футбольного турнира стал английский «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер» в финале со счётом 1:0. Единственный мяч в том матче забил испанец Родри.

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