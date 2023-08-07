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Моуринью признался, что отказался от предложений двух саудовских команд

Моуринью признался, что отказался от предложений двух саудовских команд
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что два саудовских клуба отправляли ему предложение о начале сотрудничества, но он отказался от них.

«Саудовцы? Да, были предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли». Однако я сразу сказал владельцам, что не буду принимать предложение, то же самое сказал и дома. Конечно, с одной стороны, я чувствовал себя пленником слова, данного игрокам в Будапеште и болельщикам после «Специи». Но если вы спросите меня, не согласился ли я только по этой причине, я бы ответил, что нет, не только по этой причине», — приводит слова Моуринью La Gazetta dello Sport.

Моуринью пропустит два стартовых матча чемпионата Италии, начиная с 1-го тура. Также португальцу придётся заплатить штраф в размере € 50 тыс. Столько же должна будет выплатить и «Рома».

Моуринью был отстранён 19 мая за оскорбительные высказывания об арбитре Киффи. «Играть под присмотром худшего судьи, которого я встречал в своей карьере, тяжело, а я видел многих», — заявил тогда португалец.

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