Грузовик влетел в автобус с юными футболистами в Краснодарском крае. Один ребёнок погиб
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Стало известно о ДТП, произошедшем в Брюховецком районе Краснодарского края. Грузовой автомобиль въехал на скорости в автобус с юными футболистами на трассе Краснодар — Ейск на участке в районе хутора Красная Поляна. Один из детей погиб.
Спортсмены из футбольного клуба «Даллакян» ехали в Краснодар на соревнования. Водитель «Мицубиси Фусо» вылетел на встречку и задел «Газель» с подростками. Пострадали два парня 15 лет. Ещё один мальчик, их ровесник, умер в машине скорой помощи.
«Нахожусь на месте происшествия. Службы отреагировали, всех, кому нужна помощь медиков, доставили в больницу. За остальными выехали родители. Прошу всех быть предельно внимательными на дороге!» — сообщил глава Брюховецкого района Сергей Ганжа в своём телеграм-канале.
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