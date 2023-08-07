Сенников: € 4 млн за Барриоса — просто смешно

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о возможном уходе Вильмара Барриоса из «Зенита» в «Ноттингем Форест». Ранее в СМИ появилась информация, что английский клуб готов заплатить за Барриоса € 4 млн.
«Четыре миллиона евро за Барриоса — это мало. Нет смысла рассматривать такое предложение. Если дадут 15 миллионов евро, тогда почему бы не отпустить Барриоса, но четыре миллиона — просто смешно. Он футболист высокого класса.
Не упадёт ли уровень игры «Зенита» с уходом Барриоса? Он хороший игрок, но уровень «Зенита» уже упал, потому что нет Вендела и Малкома. Вендел уже вернулся, и он является ключевым звеном. Если он сейчас наберёт форму, неважно, кто будет играть на других позициях. Вендел станет тем футболистом, кто приведёт «Зенит» к чемпионству», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
- 7 августа 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28