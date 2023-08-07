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Созин: ЦСКА невозможно отыграть весь сезон, как с «Локо», на 12–13 футболистах

Созин: ЦСКА невозможно отыграть весь сезон, как с «Локо», на 12–13 футболистах
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Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что у московского ЦСКА недостаточная глубина состава для хорошего результата на дистанции всего сезона. По его мнению, молодых футболистов будет мало армейской команде для борьбы за чемпионство в сезоне-2023/2024.

«ЦСКА отлично сыграл с «Локомотивом». Но меня напрягает, что сейчас у болельщиков такая большая радость от трансфера молодого таланта из Узбекистана. Невозможно на 12–13 футболистах отыграть весь сезон, как с «Локо». Да, здорово, что появились молодые Рядно и Арбузов, эти ребята могут обыгрывать соперников один в один – это уже редкость. Но этого ЦСКА для борьбы за золото точно мало», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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