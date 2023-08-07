Созин: ЦСКА невозможно отыграть весь сезон, как с «Локо», на 12–13 футболистах
Поделиться
Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что у московского ЦСКА недостаточная глубина состава для хорошего результата на дистанции всего сезона. По его мнению, молодых футболистов будет мало армейской команде для борьбы за чемпионство в сезоне-2023/2024.
«ЦСКА отлично сыграл с «Локомотивом». Но меня напрягает, что сейчас у болельщиков такая большая радость от трансфера молодого таланта из Узбекистана. Невозможно на 12–13 футболистах отыграть весь сезон, как с «Локо». Да, здорово, что появились молодые Рядно и Арбузов, эти ребята могут обыгрывать соперников один в один – это уже редкость. Но этого ЦСКА для борьбы за золото точно мало», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Комментарии
- 7 августа 2023
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:27
-
13:22
-
13:11
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:28
Партнерский контент