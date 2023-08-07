Романо: сделка по украинскому вратарю Трубину между «Шахтёром» и «Бенфикой» согласована
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Сделка между украинским «Шахтёром» и лиссабонской «Бенфикой» по трансферу 22-летнего голкипера Анатолия Трубина готова. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, португальский клуб заплатил € 10 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. «Шахтёр» также получит 40% от прибыли со следующей продажи украинского голкипера.
В сезоне-2022/2023 на счету Трубина 32 матча за «Шахтёр» во всех турнирах. Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
Голкипер имеет опыт выступлений за сборную Украины. Он провёл за неё семь матчей и однажды отыграл «на ноль».
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