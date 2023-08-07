«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере Эдсона Альвареса — Романо

Полузащитник «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «молотобойцы» заплатят за новичка € 31 млн. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы — по предварительным данным, от € 2,7 до € 4,5 млн. Альварес прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования во вторник, 8 августа.

25-летний опорный полузащитник выступает за амстердамский клуб с лета 2019 года. В составе «Аякса» Эдсон дважды выиграл чемпионат и один раз – Кубок страны. За сборную Мексики Альварес провёл 68 игр, забил три гола и смог два раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминею.