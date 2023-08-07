«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере Эдсона Альвареса — Романо

Полузащитник «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес в ближайшее время станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «молотобойцы» заплатят за новичка € 31 млн. Также в соглашении будут предусмотрены бонусы — по предварительным данным, от € 2,7 до € 4,5 млн. Альварес прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования во вторник, 8 августа.
25-летний опорный полузащитник выступает за амстердамский клуб с лета 2019 года. В составе «Аякса» Эдсон дважды выиграл чемпионат и один раз – Кубок страны. За сборную Мексики Альварес провёл 68 игр, забил три гола и смог два раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминею.
- 7 августа 2023
-
18:24
-
18:17
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00