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Гендир «Тобола» Канчельскис прокомментировал победу своего клуба над «Базелем»

Гендир «Тобола» Канчельскис прокомментировал победу своего клуба над «Базелем»
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Генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал победу своей команды над швейцарским «Базелем» в матче второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Тобол» играл с «Базелем» – это сильная команда, ещё в том году они играли в полуфинале Лиги конференций. Я очень благодарен нашим футболистам, они победили швейцарскую команду в двухматчевом поединке, показали характер, играли здорово, они молодцы.

Спасибо администрации команды, тренерскому штабу, Акиму, администрации города и болельщикам, которые пришли болеть за нас, это было здорово и приятно. Мы обыграли «Базель», а они играют в Европе каждый год, и у них всегда стоят высокие задачи. Это большой шаг для «Тобола» и казахского футбола. Когда местные команды побеждают – это хорошо для детского казахского футбола, у них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг – это очень важно. Любая победа любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане», – сказал Канчельскис в интервью Metaratings.

Казахстанский «Тобол» прошёл «Базель» по итогам двухматчевого противостояния. В следующем раунде «Тобол» сыграет с ирландским клубом «Дерри Сити». Матч состоится 10 августа.

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