Роман Павлюченко: сейчас нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об атакующей линии красно-белых.

«Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа. Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы ещё обязательно усилятся», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

«Спартак» в первых трёх матчах чемпионата России забил девять мячей. Московская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. Новичок красно-белых Тео Бонгонда забил в трёх последних матчах своей команды. «Зенит», в свою очередь, отличился пять раз в трёх матчах и с четырьмя очками в активе идёт на седьмом месте.