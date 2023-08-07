Роман Павлюченко: сейчас нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об атакующей линии красно-белых.
«Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа. Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы ещё обязательно усилятся», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
«Спартак» в первых трёх матчах чемпионата России забил девять мячей. Московская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. Новичок красно-белых Тео Бонгонда забил в трёх последних матчах своей команды. «Зенит», в свою очередь, отличился пять раз в трёх матчах и с четырьмя очками в активе идёт на седьмом месте.
- 7 августа 2023
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