Защитник Мацей Рыбус рассказал об адаптации в «Рубине»

Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал об адаптации в новой команде.

«На четвёртый день сборов я получил травму. Почти две недели вообще не тренировался, потом индивидуально. Так что много пропустил, ребята играли уже несколько товарищеских матчей, потом чемпионат, Кубок. Нужно набирать кондиции и возвращаться в топ-форму.

Как Казань? Красивый город, мне нравится», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Рубина».

Мацей Рыбус дебютировал за «Рубин» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Казанцы проиграли со счётом 1:4. Защитник вышел на замену на 72-й минуте встречи. Ранее Рыбус выступал за «Спартак». Он перешёл в «Рубин» в июне 2023 года в статусе свободного агента.