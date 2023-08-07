«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» по Кейну

Английский «Тоттенхэм» отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по нападающему Гарри Кейну, сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы провели переговоры в Лондоне на прошлой неделе, но в оценке капитана сборной Англии разница составила около € 30 млн.

Официальные лица «Баварии» в ближайшее время должны провести встречу, на которой будут обсуждаться обновления по трансферам.

Первое предложение «Баварии» в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.