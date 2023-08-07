«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» по Кейну
Поделиться
Английский «Тоттенхэм» отклонил последнее предложение мюнхенской «Баварии» по нападающему Гарри Кейну, сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы провели переговоры в Лондоне на прошлой неделе, но в оценке капитана сборной Англии разница составила около € 30 млн.
Официальные лица «Баварии» в ближайшее время должны провести встречу, на которой будут обсуждаться обновления по трансферам.
Первое предложение «Баварии» в размере € 70 млн плюс бонусы за форварда было отклонено в июне. Второе предложение, в котором сумма трансфера была увеличена, тоже было отклонено.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет € 90 млн. Контракт Гарри с английским клубом истекает 30 июня 2024 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2023
-
18:24
-
18:17
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:22
-
17:15
-
17:11
-
17:08
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
15:46
-
15:38
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:13
-
15:01
-
15:00
Партнерский контент