Хавбек ЦСКА Кучаев: не обольщаемся крупной победой над «Локомотивом» и идём дальше

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал об эмоциях от победы над московским «Локомотивом».
«Сильных эмоций не было. Победа даёт три очка. Неважно, с каким она счётом. У нас собралась сильная команда. Не обольщаемся и идём дальше», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
В матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл московский «Локомотив» со счётом 4:1. После этой победы в активе армейцев стало шесть очков. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-синие будут принимать на своём поле футбольный клуб «Сочи».
25-летний воспитанник ЦСКА Константин Кучаев провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве, уступив своё место сербскому центральному полузащитнику Саше Зделару.
- 7 августа 2023
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