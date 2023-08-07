«Первый шок, что поле не портится». Кучаев вспомнил матч с «МЮ» на «Олд Траффорд»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о качестве газона на «Олд Траффорд», домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед».
«Могу ли я вспомнить свои эмоции от игры с «МЮ»? Я вышел с первых минут в том матче в Англии. Была предыгровая тренировка на «Олд Траффорд», на котором предстояло играть. Стадион крутой. Я понял, насколько всё отличается от нашего футбола. Первый шок, что поле не портится. Они выдержат все тренировки, даже если арендаторы придут и поиграют», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
Ранее полузащитник ЦСКА поделился эмоциями от работы под руководством главного тренера армейцев Владимира Федотова.
- 7 августа 2023
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