Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 6 августа, турнирная сетка

Сегодня, 7 августа, состоялись очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
Англия оказались сильнее Нигерии. В основное время соперники не смогли распечатать ворота (0:0), а в серии пенальти более точными были футболистки английской команды — 4:2. Отметим, что на 87-й минуте за грубый фол с поля была удалена полузащитница Англии Лорен Джеймс, родная сестра защитника «Челси» Риса Джеймса.
Во втором матче дня сборная Австралии уверенно переиграла Данию со счётом 2:0. Кейтлин Фард открыла счёт на 29-й минуте, а на 70-й минуте Хейли Расо закрепила преимущество австралиек.
Результаты матчей 7 августа:
Англия — Нигерия — 0:0 (по пен — 4:2);
Австралия — Дания — 2:0.
Таким образом, в четвертьфинальных матчах, которые состоятся в субботу, 12 августа, сборная Англии сыграет с победителем пары Колумбия — Ямайка, а Австралия встретится с сильнейшим из противостояния Франции и Марокко. Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся во вторник, 8 августа.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 7 августа 2023
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