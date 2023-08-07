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«Атлетико» Мадрид предложил Морате новый контракт

«Атлетико» Мадрид предложил Морате новый контракт
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Футбольный клуб «Атлетико» Мадрид предложил Альваро Морате возможность остаться и подписать новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, после разговора с главным тренером команды Диего Симеоне 30-летний испанский нападающий склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Форвард Альваро Мората присоединился к «Атлетико» в январе 2019 года на правах платной полуторагодовалой аренды. 1 июля 2020 года нападающий перешёл в клуб на постоянной основе. Игрока выкупили у лондонского «Челси» за € 35 млн.

Нынешний контракт Мораты действует до лета 2024 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в € 20 млн.

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