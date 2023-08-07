«Зенит» планирует предложить «Байеру» € 5 млн за Сердара Азмуна

Санкт-петербургский «Зенит» планирует предложить «Байеру» € 5 млн за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщил Sport24.
Напомним, ранее уже появлялась информация, что «Зенит» начал переговоры с «Байером» по Сердару Азмуну. Сообщалось, что леверкузенцы хотят выручить с продажи иранского форварда € 10 млн.
Сердар Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».
В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Азмун провёл три матча за сборную Ирана на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 7 августа 2023
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