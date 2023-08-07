Бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев близок к переходу в махачкалинское «Динамо»
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Бывший голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев прибыл в расположение махачкалинского «Динамо». Об этом сообщил Metaratings.
Отмечается, что стороны достигли предварительной договорённости о сотрудничестве. В ближайшее время голкипер должен подписать соглашение с махачкалинским клубом. Ранее Евгений Гошев покинул «Оренбург» по взаимному согласию сторон.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Евгений Гошев провёл девять матчей. «Оренбург» финишировал в чемпионате России на седьмом месте. Команда набрала 46 очков в 30 матчах. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России. В текущем сезоне Гошев сыграл за «Оренбург» в одном матче. Это была кубковая встреча с ЦСКА, которую «Оренбург» проиграл со счётом 0:6.
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