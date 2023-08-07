Константин Кучаев ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с клубом.
«Пока мы с ЦСКА просто находимся в стадии переговоров. Я с этим не спешу, клуб тоже. Они изъявили желание оставить меня, пока что обсуждаем детали. ЦСКА хочет, чтобы я остался. Я не хочу менять прописку», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице. В стартовавшем чемпионате России армейцы набрали шесть очков за три матча и находятся на пятой строчке. Константин Кучаев провёл три матча в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Факелом» 9 августа в Кубке России.
- 7 августа 2023
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