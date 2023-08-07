Кучаев: хочу, чтобы здоровье меня не тревожило. Цель — довести его до совершенства

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о приоритетных профессиональных целях.

«У меня есть цель — довести до совершенства своё здоровье, которое беспокоит меня на протяжении долгого времени. Последние полгода я много работаю над этим. Я очень хочу, чтобы здоровье меня не тревожило и я мог заниматься футболом, не думая о чём-то», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кучаев выступает за основную команду ЦСКА с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 23 матча за армейцев во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.