Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев: хочу, чтобы здоровье меня не тревожило. Цель — довести его до совершенства

Кучаев: хочу, чтобы здоровье меня не тревожило. Цель — довести его до совершенства
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о приоритетных профессиональных целях.

«У меня есть цель — довести до совершенства своё здоровье, которое беспокоит меня на протяжении долгого времени. Последние полгода я много работаю над этим. Я очень хочу, чтобы здоровье меня не тревожило и я мог заниматься футболом, не думая о чём-то», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Кучаев выступает за основную команду ЦСКА с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 23 матча за армейцев во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Материалы по теме
Константин Кучаев ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023