Кучаев: мне хочется играть в сборной России — это дополнительные матчи и конкуренция

25-летний полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев выразил желание играть в сборной России.

«Конечно же, мне хочется играть в сборной. Наверное, не знаю ни одного футболиста, который не хочет ехать в сборную. Кокорин? Может быть, одного знаю (смеётся).

Нет смысла играть со слабыми соперниками? Я считаю, что так говорят люди, которые просто туда не вызывались. Потом они говорят, что в сборную нет смысла ехать. Для футболиста, который хочет развиваться, это отличная возможность. В любом случае это дополнительные матчи и конкуренция. Сборная Узбекистана, Казахстана и прочие — не слабые сборные. С ними интересно соперничать», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.