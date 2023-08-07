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Константин Кучаев высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром

Константин Кучаев высказался о предстоящем матче сборной России с Катаром
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Нападающий московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о планируемом товарищеском матче сборной России с национальной командой Катара. Ранее сообщалось, что команды встретятся в сентябре 2023 года в Катаре.

«Это будет классно! Катар неплохо смотрелся в играх на чемпионате мира. Думаю, что это классный спарринг для нас», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Константин Кучаев провёл три матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Факелом» 9 августа в Кубке России.

В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча: с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

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