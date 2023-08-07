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Константин Кучаев: хотел бы верить, что Леонид Слуцкий вернётся к тренерской деятельности

Константин Кучаев: хотел бы верить, что Леонид Слуцкий вернётся к тренерской деятельности
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Нападающий московского ЦСКА Константин Кучаев выразил надежду на то, что российский специалист Леонид Слуцкий вернётся к тренерской деятельности. Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

«Хотел бы верить, что он вернётся к тренерской деятельности. Хочется, чтобы он получал от жизни удовольствие. Если он получает удовольствие в медиапространстве, а не футболе, я скажу ему: «Оставайтесь в медиапространстве, не идите в футбол», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Константин Кучаев провёл три матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Факелом» 9 августа в Кубке России.

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