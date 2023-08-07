Кучаев — о Кузяеве: я обеими руками за то, чтобы каждый попробовал свои силы в Европе

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что думает о возможности поиграть в европейских чемпионатах.

«Конечно же, я бы хотел попробовать свои силы в Европе. Но во многом это всё зависит от различных обстоятельств. Далер уехал туда свободным агентом. Если ты принадлежишь какому-то клубу, уехать в Европу сложнее. Множество карт должно сойтись, чтобы уехать. Я обеими руками за то, чтобы там каждый попробовал свои силы», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 30-летний российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра», присоединившись к команде на правах свободного агента. Футболист подписал контракт сроком на два года.