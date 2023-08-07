Кучаев: ни один игрок ЦСКА не должен думать, что мы не можем бороться за тройку РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о борьбе за медали в Российской Премьер-Лиге.
«ЦСКА нужно усиление, чтобы бороться за тройку? Ни один футболист, который сейчас находится в ЦСКА, не должен думать, что с текущим составом нельзя бороться за какие-то места. Тогда вообще можно не выходить не поле. С любым составом можно бороться. Важно, как ты подходишь к делу, как ты относишься к футболу, кого слушаешь, что говорят старшие, тренеры. С нынешним составом мы можем спокойно выигрывать, что мы и доказали», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице. В стартовавшем чемпионате России армейцы набрали шесть очков за три матча и находятся на пятой строчке. Константин Кучаев провёл три матча в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Факелом» 9 августа в Кубке России.
- 7 августа 2023
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