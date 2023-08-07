Камоцци: Чалов — уникальный нападающий, ЦСКА может хорошо заработать на его трансфере

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.
«Не удивляет, что Чалов показывает такую яркую игру на старте сезона. Фёдор — уникальный нападающий. Такие разносторонние игроки очень высоко ценятся в Европе. Думаю, ЦСКА может хорошо заработать на его трансфере», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
После трёх туров Чалов лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России – 2023/2024. На его счету четыре забитых мяча. У его ближайших преследователей — Константина Тюкавина («Динамо»), Матео Кассьерры («Зенит») и Наира Тикнизяна («Локомотив») – на один забитый мяч меньше.
В сезоне-2018/2019 Чалов становился лучшим бомбардиром РПЛ. Тогда нападающий армейцев записал на свой счёт 15 мячей.
- 7 августа 2023
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