Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Выберите героя, антигероя и главный момент 3-го тура РПЛ в телеграм-канале «Чемпионата»

Выберите героя, антигероя и главный момент 3-го тура РПЛ в телеграм-канале «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Редакция «Чемпионата» предлагает читателям определить самых запоминающихся участников минувшего тура МИР Российской Премьер-Лиги. Голосования проходят в нашем телеграм-канале в трёх категориях.

Герой тура

В номинации участвуют нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин, полузащитник ЦСКА Максим Мухин, форвард «Спартака» Александр Соболев, нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, полузащитник «Урала» Андрей Егорычев и полузащитник «Спартака» Хесус Медина.

Антигерой тура

В номинации участвуют нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, защитник «Локомотива» Марио Митай, оборона «Рубина», голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, атака «Зенита», защитник «Зенита» Роберт Ренан.

Момент тура

Итоги будут подведены во вторник, 8 августа.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023