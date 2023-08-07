Выберите героя, антигероя и главный момент 3-го тура РПЛ в телеграм-канале «Чемпионата»
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Редакция «Чемпионата» предлагает читателям определить самых запоминающихся участников минувшего тура МИР Российской Премьер-Лиги. Голосования проходят в нашем телеграм-канале в трёх категориях.
В номинации участвуют нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин, полузащитник ЦСКА Максим Мухин, форвард «Спартака» Александр Соболев, нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, полузащитник «Урала» Андрей Егорычев и полузащитник «Спартака» Хесус Медина.
В номинации участвуют нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, защитник «Локомотива» Марио Митай, оборона «Рубина», голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, атака «Зенита», защитник «Зенита» Роберт Ренан.
Итоги будут подведены во вторник, 8 августа.
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