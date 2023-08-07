Радченко: в этом сезоне «Зениту» не будет тяжелее завоевать чемпионство, чем в прошлом
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Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о поражении «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).
«Поражение «Зенита» в матче с «Динамо» стало удивлением — неожиданный результат. Была показательная игра, которую нужно «Зениту» разобрать и понять, почему так произошло. «Динамо» грамотно подошло к игре, были правильные тактические перестановки во время матча. Это и дало результат.
Сейчас в «Зените» идёт ротация состава. Это сказывается на подготовке команды. Петербуржцы и прошлый сезон начали не очень ярко. Мне кажется, в этом году «Зениту» не будет тяжелее завоевать чемпионство. Всё будет нормально, когда появится определённость с составом», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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