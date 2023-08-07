«Аталанта» объявила о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлука Скамакка перешёл в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

«Аталанта» заплатит за 24-летнего форварда € 25 млн. Ещё € 5 млн могут быть уплачены в качестве бонусов. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года).

Фото: atalanta.it

24-летний Скамакка сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах сезона-2022/2023. Игрок поразил ворота соперников восемь раз и отдал один голевой пас. В свой лучший сезон в карьере Джанлука забил 16 голов в 36 играх итальянской Серии А за «Сассуоло». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Наполи» защитника «Ред Булл Брагантино» Натана.