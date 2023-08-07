«Аталанта» объявила о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки
Поделиться
Нападающий «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлука Скамакка перешёл в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
«Аталанта» заплатит за 24-летнего форварда € 25 млн. Ещё € 5 млн могут быть уплачены в качестве бонусов. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение (до конца июня 2027 года).
Фото: atalanta.it
24-летний Скамакка сыграл за «Вест Хэм» 27 матчей во всех турнирах сезона-2022/2023. Игрок поразил ворота соперников восемь раз и отдал один голевой пас. В свой лучший сезон в карьере Джанлука забил 16 голов в 36 играх итальянской Серии А за «Сассуоло». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Наполи» защитника «Ред Булл Брагантино» Натана.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2023
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:05
-
18:59
-
18:52
-
18:52
-
18:50
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:24
-
18:17
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:35
-
17:33
Партнерский контент