«Монако» с Головиным уступил «Баварии» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкая «Бавария» и французский «Монако». Команды играли на стадионе «Альпенбауер» в Унтерхахинге (Германия). «Бавария» одержала победу со счётом 4:2.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл нападающий «Монако» Такуми Минамино. До перерыва «Бавария» забила три мяча. Отличились Конрад Лаймер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри (с пенальти). На 64-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер с пенальти сократил отставание в счёте, но через четыре минуты нападающий Лерой Зане вернул преимущество «Баварии» в два мяча — 4:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

«Бавария» в сезоне-2022/2023 стала чемпионом Германии. Команда набрала 71 очко после 34 встреч. «Монако» завершил сезон чемпионата Франции на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 65 очков после 38 матчей. Чемпионом Франции стал «ПСЖ» (85).