Гранат: защита — самое слабое звено в «Спартаке». Одного Рябчука для усиления будет мало

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат выразил мнение о наиболее проблемной линии московского «Спартака».
«Если футболист стоит шесть миллионов, то почему не заплатить за него такие деньги? Посмотрим, как себя проявит на футбольном поле. Защита — самое слабое звено в «Спартаке». Радует, что туда уже пришло усиление. Думаю, что одного Рябчука будет мало. Красно-белым необходим центральный защитник, это все уже давно поняли», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В текущем сезоне в обороне «Спартака» играли пять футболистов: Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия и Даниил Хлусевич. Из всех этих игроков номинальными защитниками являются только Дуарте и Джикия. В прошлом сезоне «Спартак» в 30 играх пропустил 38 мячей.
- 7 августа 2023
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