Тренер «Оренбурга» Ярошик рассказал о чувствах после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что он чувствовал после поражения от ЦСКА в матче Кубка России со счётом 0:6.
«Мне очень жаль, как закончилась эта игра, это был мой первый матч на домашнем стадионе. Матч сложился неудачно. В первые 15 минут мы играли плохо, соперник забил два гола, два раза зайдя в штрафную. После удаления в первом тайме не смогли ничего сделать и пропустили ещё, игра закончилась.
После игры меня попросили, чтобы я поприветствовал фанатов ЦСКА. Было приятно, что болельщики ЦСКА обо мне вспомнили, но в то же время грустно. Если вы уступаете в борьбе или с нормальным счётом, то всё нормально, но проиграть дома 0:6 в первом домашнем матче — это тяжело, — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».
Чешский специалист некоторое время выступал за ЦСКА во время своей игровой карьеры.
- 7 августа 2023
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