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Гаджиев — об уходе Малкома: он не был эгоистом. Потеря такого футболиста существенна

Гаджиев — об уходе Малкома: он не был эгоистом. Потеря такого футболиста существенна
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об уходе из «Зенита» бразильского вингера Малкома.

«Могу ли сказать, что после ухода Малкома атака «Зенита» уже не такая креативная? Забили же два мяча в ворота «Динамо» (2:3). А это не так уж мало. Но в любом случае это игрок очень высокого уровня для нашего чемпионата.

Это футболист, который в любой ситуации действовал с максимальной отдачей. Проявление его командного духа всегда было видно в игре. Он не только как личность приносил пользу, но и как коллективный игрок, заряженный на победу, на максимальную самоотдачу. Он не был эгоистом. Потеря такого футболиста – непростая вещь. Всем командам нужны личности, которые на поле и в раздевалке ведут за собой, — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.

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