Гаджиев — об уходе Малкома: он не был эгоистом. Потеря такого футболиста существенна

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об уходе из «Зенита» бразильского вингера Малкома.

«Могу ли сказать, что после ухода Малкома атака «Зенита» уже не такая креативная? Забили же два мяча в ворота «Динамо» (2:3). А это не так уж мало. Но в любом случае это игрок очень высокого уровня для нашего чемпионата.

Это футболист, который в любой ситуации действовал с максимальной отдачей. Проявление его командного духа всегда было видно в игре. Он не только как личность приносил пользу, но и как коллективный игрок, заряженный на победу, на максимальную самоотдачу. Он не был эгоистом. Потеря такого футболиста – непростая вещь. Всем командам нужны личности, которые на поле и в раздевалке ведут за собой, — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.