Ярошик: ни разу не проиграл «Спартаку» как игрок, продлить серию как тренеру не удалось

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал старт своего клуба в чемпионате России.

«В качестве игрока я 12 раз играл со «Спартаком» и ни разу не проиграл, поэтому я хотел серию продлить как тренер, но не удалось. Может быть, это психология, вы ведёте 2:1 за 15 минут до конца, мы немного сели назад. Бывает, что команды в такой ситуации ждут контратаку. Мы не смогли использовать контратаку, могли забить третий.

Важно, что мы не проиграли в Казани, потому что мы не выглядели хуже соперника, создавали моменты. Если бы мы потерпели поражение, с психологической точки зрения это было бы хуже, чем поражение от «Спартака». Любая игра дома и на выезде — трудная. Надо выкладываться на 100%, потом можно ожидать результата», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14‑е место в турнирной таблице, набрав одно очко.