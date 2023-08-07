Магомед Оздоев стал игроком ПАОКа

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Российский полузащитник Магомед Оздоев перешёл в греческий ПАОК. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2025 года. Оздоев будет выступать в греческом клубе под 27-м номером.

«Добро пожаловать, Магомед!» — написано в заявлении ПАОКа.

Напомним, Магомед Оздоев является воспитанником московского «Локомотива». В России он также выступал за «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит». В составе сине-бело-голубых Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Суперкубка страны. С «Локомотивом» россиянин становился бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.

В сезоне‑2022/2023 Магомед Оздоев провёл 34 матча за турецкий «Фатих Карагюмрюк», забил пять мячей и оформил шесть результативных передач.