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«Вест Хэм» предложил за Магуайра около € 35 млн

«Вест Хэм» предложил за Магуайра около € 35 млн
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Лондонский «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» находятся в прямом контакте по поводу трансфера Гарри Магуайра. Сегодня, 7 августа, была отправлена заявка на почти € 35 млн, клубы ведут переговоры, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, никаких контактов со стороной игрока пока нет. Переговоры продолжаются, так как в защитнике заинтересованы и другие клубы английской Премьер-лиги.

Англичанин Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день, ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

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