Артём Дзюба не полетел с «Локомотивом» в Казань на матч Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой в Казань на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Встреча в Казани состоится завтра, 8 августа. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

По информации источника, Дзюба получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:4), который состоялся в субботу, 5 августа. Нападающий был заменён на 60-й минуте встречи.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Кубке России. В 1-м туре Кубка страны «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1.