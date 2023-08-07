Артём Дзюба не полетел с «Локомотивом» в Казань на матч Кубка России
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой в Казань на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином». Об этом сообщил «Матч ТВ».
Встреча в Казани состоится завтра, 8 августа. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.
По информации источника, Дзюба получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:4), который состоялся в субботу, 5 августа. Нападающий был заменён на 60-й минуте встречи.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в Кубке России. В 1-м туре Кубка страны «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1.
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