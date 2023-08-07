«Мой зад в порядке». Нигерийская футболистка — о последствиях грязного приёма соперницы

Футболистка сборной Нигерии Мишель Алозие высказалась об эпизоде с удалением наступившей на неё англичанки Лорен Джеймс в матче 1/8 финала женского ЧМ-2023.

«Это было хорошо для нас. Джеймс — очень хороший игрок. И то, что мы её обнулили, было очень важно для нас. Мы не хотели, чтобы она могла свободно двигаться и бить по воротам, что она обычно делает. Для нас было хорошо, что её удалили.

Я была немного удивлена её реакцией на отбор. Не думаю, что это было необходимо. Я в порядке, моя задница в порядке после того, как она на неё наступила! Поначалу я была в некотором замешательстве. Я сначала не поняла, что происходит. Нет никаких обид, это просто игра», — приводит слова Алозие Goal.

Женская сборная Англии победила Нигерию в серии послематчевых пенальти и прошла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу — 2023.