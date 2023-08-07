Александр Бубнов: сегодня даже у «Зенита» нет такой скамейки, как у «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак» (1:4).

«Рубин» неплохо начал чемпионат, но «Спартак» всё равно считался фаворитом этого матча. Всё-таки казанцы только-только вышли в РПЛ и встречались с бронзовым призёром. Сейчас же «Спартак» и вовсе выглядит впечатляюще.

Сегодня даже у «Зенита» нет такой скамейки, чтобы заменить всю группу атаки без потери качества. За счёт этого красно-белые регулярно добиваются результата, увеличивая темп и давление по ходу встречи. Вот и сегодня (5 августа в матче с «Рубином». — Прим. «Чемпионата») замены Абаскаля сыграли: вышедшие во втором тайме Медина и Игнатов сделали результат.

У нынешнего «Спартака» нет откровенно слабых мест. Может быть, не всё гладко в защите, но даже там очень сильные исполнители. Взять хотя бы Литвинова: в России больше нет игроков, которые бы могли так же качественно играть и в центре обороны, и в опорной зоне. На фланге нет равных Хлусевичу, который успевает и сзади, и впереди. Средняя линия красно-белых в лице Мартинса, Зобнина и Мозеса тоже выглядит очень солидно. И это сегодня ещё Зиньковский не выходил. Только вдумайтесь, какая сила и мощь!

В матче с «Рубином» стоит также отметить Соболева. Он уже не первый раз проявляет ассистентские качества. Однако мне непонятно, почему спартаковцам давали так легко забивать через центр: казалось бы, у Казани опытная защита, схема с тремя центральными… И они даже втроём не справились, «Спартак» их просто порвал.

Рахимов пытался закрываться, но ничего не вышло. «Спартак» слишком хорошо умеет взламывать плотную оборону. В конце концов, им почти во всех матчах приходится владеть мячом и проводить много времени в позиционных атаках. Хотя на скорости красно-белые тоже очень опасны: вся атака очень хорошо бежит», — приводит слова Бубнова Sportbox.