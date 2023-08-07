Магомед Оздоев попрощался с «Фатих Карагюмрюк»

Российский полузащитник Магомед Оздоев попрощался с турецким «Фатих Карагюмрюк» в социальной сети. Сегодня, 7 августа, греческий ПАОК на официальном сайте объявил о переходе футболиста.

«Сегодня пришло время прощаться. Хотел сказать большое спасибо руководству, тренерам, а также моим бывшим партнёрам, мне будет вас всех не хватать. Спасибо болельщикам за поддержку. Я буду болеть за вас. Удачи в новом сезоне», — написал Оздоев.

Срок контракта россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2025 года. Оздоев будет выступать в греческом клубе под 27-м номером.

Магомед Оздоев играл за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне‑2022/2023 он провёл 34 матча, забил пять мячей и оформил шесть результативных передач.