Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ — Романо

Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ — Романо
Комментарии

39-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из Рас-Эль-Хаймы (ОАЭ). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что сегодня, 7 августа, он прибудет в Дубай. Иньеста подпишет контракт утром во вторник, 8 августа, он будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления до 2025 года.

Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.

Материалы по теме
10 главных трансферных новостей дня. Камбэк Неймара в «Барсу» и большая сделка «ПСЖ»
10 главных трансферных новостей дня. Камбэк Неймара в «Барсу» и большая сделка «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023