Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ — Романо
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39-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из Рас-Эль-Хаймы (ОАЭ). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что сегодня, 7 августа, он прибудет в Дубай. Иньеста подпишет контракт утром во вторник, 8 августа, он будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления до 2025 года.
Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.
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