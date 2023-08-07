Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом из ОАЭ — Романо

39-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста подпишет контракт с клубом «Эмирейтс» из Рас-Эль-Хаймы (ОАЭ). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что сегодня, 7 августа, он прибудет в Дубай. Иньеста подпишет контракт утром во вторник, 8 августа, он будет действовать до июня 2024 года с возможностью продления до 2025 года.

Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.