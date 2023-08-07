«Мы изменили мир». Рапино назвала лучшим воспоминанием победу в борьбе за равную оплату

Форвард сборной США Меган Рапино ответила на вопрос о том, какой момент футбольной карьеры ей запомнился больше всего.

«Наверное, скандирование о равной оплате труда после финала в 2019 году. Я думаю, что эта команда всегда боролась за гораздо большее, и это было для меня самым приятным моментом.

Конечно, играть на чемпионате мира, выигрывать турниры и делать всё это… Но знать, что мы использовали свой особенный талант для того, чтобы сделать что-то, что навсегда изменило мир, я думаю, значит для меня больше всего», — приводит слова Меган FOX Sports.

В воскресенье, 6 августа, 38-летняя футболистка провела свой последний матч на чемпионатах мира. Сборная США уступила Швеции в матче 1/8 финала женского ЧМ-2023.