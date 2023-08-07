Новичок «Спартака» Рябчук: знаю Абаскаля ещё с Греции
Поделиться
Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от работы с главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Знаю Абаскаля ещё с Греции. Мы не общались, но был наслышан о его работе в футбольном клубе «Волос», когда играл за «Олимпиакос». Знаю, что затем он хорошо поработал в «Базеле». Я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он к тому же испанец. В прошлом году у меня было три испанских тренера. Знаю их стиль. Жду начала работы с ним», — сказал Рябчук в интервью пресс-службе клуба.
Сегодня, 7 августа, «Спартак» официально объявил о переходе молдавского защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса». Москвичи заплатили за 25-летнего крайнего защитника € 6 млн и заключили контракт до лета 2026 года.
Комментарии
- 7 августа 2023
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:49
-
21:39
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:49
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:50
Партнерский контент