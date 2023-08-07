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Новичок «Спартака» Рябчук: знаю Абаскаля ещё с Греции

Новичок «Спартака» Рябчук: знаю Абаскаля ещё с Греции
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Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от работы с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Знаю Абаскаля ещё с Греции. Мы не общались, но был наслышан о его работе в футбольном клубе «Волос», когда играл за «Олимпиакос». Знаю, что затем он хорошо поработал в «Базеле». Я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он к тому же испанец. В прошлом году у меня было три испанских тренера. Знаю их стиль. Жду начала работы с ним», — сказал Рябчук в интервью пресс-службе клуба.

Сегодня, 7 августа, «Спартак» официально объявил о переходе молдавского защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса». Москвичи заплатили за 25-летнего крайнего защитника € 6 млн и заключили контракт до лета 2026 года.

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