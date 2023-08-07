Нкунку пропустит несколько месяцев из-за травмы — Голдберг

Форвард «Челси» Кристофер Нкунку не примет участия в матчах своей команды на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает журналист Алекс Голдберг в своём «твиттере».
Напомним, Нкунку получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Изначально предполагалось, что французский игрок атаки восстановится к матчу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». За время предсезонки форвард сыграл в четырёх матчах, в которых отметился двумя голами.
Нкунку перешёл в «Челси» этим летом. В сезоне-2022/2023 он провёл 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
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