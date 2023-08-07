Рамуш: очень горд и счастлив перейти в «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о переходе во французский топ-клуб.
«Я очень горд и счастлив перейти в «ПСЖ». «ПСЖ» — один из самых больших клубов в мире с одним из лучших составов», — приводит слова Рамуша пресс-служба «ПСЖ».
Парижане арендовали португальского форварда на один сезон. 22-летний воспитанник «Бенфики» сыграл 105 матчей за основную команду лиссабонского клуба. На счету Гонсалу 41 гол и шесть результативных передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/2023.
Нападающий представлял сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре, где принял участие в четырёх матчах и забил три гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.
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