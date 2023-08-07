«Ювентус» проявляет интерес к Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, в марокканце заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, а также спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

Сообщается, что «фиалки» хотят выручить с продажи своего хавбека не менее € 25 млн + бонусы. «Бьянконери» пока не делали официального предложения о покупке.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны «Аль-Ахли» и «Манчестер Юнайтед».