Нападающий «Крыльев» Хубулов: думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов прокомментировал крупную победу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1). Хубулов отметился забитым мячом.
«Какие могут быть эмоции после такой яркой игры? Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат.
Игру соперника я не хочу оценивать. Могу оценить только свою игру. Легко ли было забивать? Нет, нелегко. Удача была на нашей стороне.
Салтыков – молодец. У него впереди большое будущее. Думаю, у него в арсенале ещё многое остается в запасе. Жду ли от него голевые передачи? В том числе (улыбается).
Сходство Салтыкова с Пиняевым? Каждый из них по-своему хорош. Главное, чтобы приносили пользу команде», – приводит слова Хубулова Metaratings.
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