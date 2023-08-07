Netflix снял провал сборной США на ЖЧМ-2023 и выпустит документальный сериал

Netflix запустил в производство документальный сериал об участии женской сборной США в чемпионате мира, премьера запланирована на конец года, сообщает Daily Mail.

Команда выступила гораздо хуже ожидаемого: вместо борьбы за трофей американки выбыли с турнира на стадии 1/8 финала, впервые в истории не дойдя до полуфинала. Тем не менее гигант в сфере потокового видео продолжил работу над сериалом, главными действующими лицами которого будут как новички, в том числе 18-летняя Алисса Томпсон, так и ветераны сборной, такие как Алекс Морган и Меган Рапино.

Работу над сериалом поручили двукратной обладательнице премии «Эмми» Ребекке Гитлиц. По информации источника, зрители смогут увидеть фрагменты «закулисной» жизни спортсменок в Новой Зеландии и Австралии, а также узнают, как футболистки мирового уровня справляются с давлением и конкуренцией. Кроме того, в сериал войдут и комментарии участниц на злободневные темы: расовые проблемы, права меньшинств, равная оплата труда для мужчин и женщин, семья и материнство в жизни спортсменок.

Ранее Netflix выпустил документальные спортивные программы Break Point (теннис) и Drive to Survive (Формула 1).