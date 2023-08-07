«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по Мактоминею

Лондонский «Вест Хэм» предлагал за игрока «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея примерно € 35 млн, однако получил отказ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
26-летний шотландец является воспитанником клубной академии. За главную команду «красных дьяволов» Мактоминей дебютировал в 2017 году. Всего за клуб из Манчестера Скотт сыграл более 200 матчей и забил 19 голов. В 2023 году выиграл с «Манчестер Юнайтед» Кубок лиги. В финале был обыгран «Брайтон» в серии послематчевых пенальти.
Опорный полузащитник имеет в своём активе 38 матчей и пять забитых голов за сборную Шотландии.
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 25 млн, а нынешний контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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