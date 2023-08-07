Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии на 90+2-й минуте

Капитан киевского «Динамо» Анна Прокопенко отметилась забитым мячом со штрафного от центральной линии.

Полузащитница «Динамо» отметилась точным дальним ударом в матче 1-го тура Высшей лиги сезона-2023/2024 с «Вересом». Это произошло на 90+2-й минуте встрече при счёте 1:1. Прокопенко пробила от центральной линии, мяч ударился о газон перед голкипером и влетел под перекладину. Её гол оказался победным.

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» со счётом 3:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 48-й минуте счёт открыла полузащитница «Динамо» Арина Кравец. На 72-й минуте полузащитница «Вереса» София Низовая забила ответный мяч. Ещё через три минуты после гола Прокопенко победную точку поставила полузащитница Виктория Мироненко — 3:1.